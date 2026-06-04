Benfica comunica à CMVM a "firme intenção" de Florentino Pérez em contratar Mourinho

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que a candidatura do Presidente Florentino Pérez às eleições do Real Madrid CF manifestou a firme intenção de contratar o treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix caso vença as eleições para a presidência desse clube, agendadas para 7 de junho de 2026. A verificar-se tal cenário, a contratação será realizada pelo valor de €15.000.000, correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo em vigor."





Benfica e José Mourinho tinham uma cláusula de rescisão de qualquer das partes até 10 dias úteis após o final da época, no valor de sete milhões, mas expirada essa data a saída do treinador português, por vontade do próprio, obrigaria ao pagamento de 15 milhões de euros.



Na quarta-feira, o ainda presidente do Real Madrid apresentou na sua página oficial na rede X um vídeo do treinador português com a camisola do Real Madrid e com a frase `Moucha` história por fazer, num trocadilho entre o diminutivo `Mou`, de Mourinho, e muito.



No comunicado enviado ao mercado, a Benfica SAD refere que, caso o cenário se concretize, a transferência será efetuada mediante o pagamento de 15 milhões de euros, valor correspondente à cláusula de rescisão do contrato de trabalho desportivo atualmente em vigor.