Benfica conclui Ronda Principal da `Champions` de futsal com nova goleada

A resistência dos locais durou somente três minutos, altura em que Afonso Jesus inaugurou o marcador, ampliado por Kutcky aos quatro e 19, tentos intervalados pelo golo único do Luxol, apontado por Luís Murad, aos oito.



Aos 20, Diego Nunes também marcou, fazendo o 4-1 com que se chegou ao intervalo no Tal-Qroqq University Sports Hall.



Num segundo tempo mais sereno, Pany Varela, aos 37, e Higor, aos 38, fizeram os outros tentos dos encarnados.



Na Ronda Principal, em que também está o Sporting, igualmente já apurado, os três primeiros de cada um dos agrupamentos segue para os oitavos de final, com sorteio a realizar-se em 06 de novembro e os jogos em 24 de novembro e 06 de dezembro.



Os ’quartos’ realizam-se igualmente em duas mãos, em 23 de fevereiro e 06 de março de 2026, com os vencedores a rumarem à ‘final four’, em 07 ou 08 ou em 09 ou 10 de maio.