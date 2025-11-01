Benfica
Futsal
Benfica conclui Ronda Principal da `Champions` de futsal com nova goleada
O Benfica concluiu hoje o Grupo 3 da Ronda Principal de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal com o pleno de três triunfos, com goleada 6-1 aos anfitriões malteses do Luxol St. Andrews.
A resistência dos locais durou somente três minutos, altura em que Afonso Jesus inaugurou o marcador, ampliado por Kutcky aos quatro e 19, tentos intervalados pelo golo único do Luxol, apontado por Luís Murad, aos oito.
Aos 20, Diego Nunes também marcou, fazendo o 4-1 com que se chegou ao intervalo no Tal-Qroqq University Sports Hall.
Num segundo tempo mais sereno, Pany Varela, aos 37, e Higor, aos 38, fizeram os outros tentos dos encarnados.
Na Ronda Principal, em que também está o Sporting, igualmente já apurado, os três primeiros de cada um dos agrupamentos segue para os oitavos de final, com sorteio a realizar-se em 06 de novembro e os jogos em 24 de novembro e 06 de dezembro.
Os ’quartos’ realizam-se igualmente em duas mãos, em 23 de fevereiro e 06 de março de 2026, com os vencedores a rumarem à ‘final four’, em 07 ou 08 ou em 09 ou 10 de maio.
