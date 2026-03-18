Benfica confirma apuramento para a final da Taça de Portugal feminina de futebol

Após o triunfo por 1-0 em Braga, as lisboetas viram as minhotas empatar a eliminatória com um grande golo de Malu Schmidt, ainda do círculo do meio-campo, logo aos três minutos, mas Nycole Raysla (26), Diana Silva (49), Caroline-Sophie Moller (61) e Catarina Amado (67) garantiram o triunfo folgado e a qualificação das `encarnadas`.

O Benfica, que perdeu a decisão da época passada para o Torreense, consegue a sua quinta presença na final da prova `rainha`, a terceira consecutiva, em que irá defrontar o FC Porto ou o Vitória de Guimarães, que hoje jogam a segunda mão da outra meia-final, depois do empate 2-2 no primeiro jogo.