Benfica confirma bloqueio de verba da venda de Conti ao Lokomotiv pelo MP

De acordo com o jornal Correio da Manhã, o presidente do Benfica, Rui Costa, vai ser constituído arguido por este negócio, por violação da legislação europeia sobre as sanções aplicadas a entidades e interesses russos, na sequência da invasão da Ucrânia.



Em comunicado, os 'encarnados' esclarecem a cedência do defesa central argentino, que deixou em 2020 o clube lisboeta mas só se desvinculou em 2023, quando o emblema moscovita o transferiu para o Racing Avelaneda.



"Como o Sport Lisboa e Benfica era detentor de uma percentagem do passe do atleta, o clube russo transferiu para o Benfica o montante correspondente àquela percentagem: 70 mil euros", detalha o clube 'encarnado', assegurando que esta transferência foi validada pelo sistema de gestão destes negócios da FIFA.



No entanto, ainda segundo o Benfica, que cedeu sucessivamente o jogador a clubes como Atlas, Baía e América Mineiro, o clube português "fez cessar os efeitos do referido contrato e recusou receber qualquer pagamento", assim que "tomou conhecimento do entendimento do Ministério Público, de que na data da transferência o clube estaria abrangido por sanções da União Europeia".



"Quer a venda do jogador que deu lugar ao pagamento do valor acima referido ao Benfica, quer o pagamento daquele valor, que viria a ser bloqueado por ordem do MP, não eram do conhecimento ou da responsabilidade do presidente Rui Costa", assegura o clube, confirmando, no entanto, que a "notificação do MP foi feita ao legal representante do Sport Lisboa e Benfica, que é o presidente Rui Costa".



No mesmo esclarecimento, o emblema das 'águias' dá conta de que Rui Costa aguarda novo agendamento para ser ouvido pelo MP, uma vez que "a data para inquirição coincidia com a data de apresentação do plantel para a presente época bem como da reunião do plenário dos órgãos sociais, agendada para apreciar a proposta de alteração estatutária".



"Nem o clube, por via dos seus serviços, nem a instituição financeira que acompanhou a questão, na altura, identificaram alguma anomalia na operação", remata o Benfica.