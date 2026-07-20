Benfica confirma Jhon Durán





(Com Lusa)

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Benfica informa que terá um encargo total de 6,1 milhões de euros (ME) com esta cedência, "incluindo a taxa de empréstimo, as remunerações brutas do atleta, os custos com seguros desportivos e segurança social, o mecanismo de solidariedade e o agenciamento desta operação".Os 'encarnados' ficam ainda com uma opção de compra no final da época, para a transferência a título definitivo, por um montante fixo de 30 ME, sendo que, caso esta não seja exercida, o Benfica terá "direito de preferência num cenário de empréstimo para a época de 2027/28", segundo indicam na mesma comunicação ao regulador do mercado.Durán, de 22 anos, foi contratado pelo Al Nassr ao Aston Villa em janeiro do ano passado, por 77 ME, tendo formado dupla de ataque com o português Cristiano Ronaldo na equipa de Riade, pela qual marcou 12 golos em 18 jogos.Poucos meses depois foi cedido ao Fenerbahçe, então treinado por José Mourinho, inclusive participando nos dois jogos que os turcos disputaram com o Benfica, no play-off de acesso à Liga dos Campeões.Contudo, ao fim de 21 partidas e cinco golos, Durán deixou Istambul para rumar à Rússia e representar o Zenit na segunda metade da época passada, novamente por empréstimo do Al Nassr, mas o registo em São Petersburgo limitou-se a um golo em seis encontros.Formado no Envigado, da Colômbia, passou ainda pelo futebol dos Estados Unidos, ao serviço do Chicago Fire, despertando o interesse do Aston Villa, que desembolsou 29,5 ME para contratar o avançado em 2023. Nos dois anos em Birmingham, o internacional ‘cafetero’ disputou 78 jogos e marcou 20 golos.Apesar de ter participado na maioria dos jogos de qualificação da Colômbia para o Mundial2026, Durán acabou por ficar de fora dos eleitos para a fase final, em que esteve o compatriota Richard Ríos, que irá reencontrar agora nas 'águias'.É o quarto reforço do Benfica para 2026/27, juntando-se aos defesas Gabriel Índio e Clément Lenglet, e ao extremo Jakub Kaminski.