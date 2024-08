Benfica confirma Neres no Nápoles

Na nota enviada ao regulador do mercado, a SAD benfiquista refere ainda que o negócio pode atingir os 30 ME, mediante o cumprimento de determinados objetivos, e que os napolitanos terão direito "a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador".



Por seu lado, a Benfica SAD "terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade".



David Neres, de 27 anos, chegou ao Benfica em junho de 2022, proveniente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, num negócio que custou ao Benfica 15,3 ME.



O extremo brasileiro, formado no São Paulo e que representou os neerlandeses do Ajax durante cinco anos e meio, até rumar à Ucrânia, assumiu papel preponderante na primeira temporada pelas ‘águias’, somando 12 golos e 15 assistências em 48 jogos (34 como titular) e contribuindo para a conquista do título de campeão.



Na temporada passada, foi afetado por algumas lesões que lhe retiraram espaço nas primeiras opções de Roger Schmidt, fechando o exercício 2023/24 com cinco golos e 10 assistências em 35 encontros oficiais – apenas 21 como titular.



Esta época, não esteve presente nos dois encontros oficiais do Benfica, na derrota com o Famalicão (2-0) e na vitória sobre o Casa Pia (3-0), ambos para a I Liga.



Após passagens por Países Baixos, Ucrânia e Portugal, Neres prepara-se para a quarta experiência na Europa, ao serviço do Nápoles, formação em que alinha o internacional português Mário Rui e que na época passada terminou a Serie A num modesto 10.º lugar, depois de ter sido campeã em 2022/23.