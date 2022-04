Benfica confirma princípio de acordo com o treinador Roger Schmidt

”, lê-se no comunicado dos encarnados.Roger Schmidt, de 55 anos, está em fim de contrato com os neerlandeses do PSV Eindhoven, que treina desde 2020/21, depois de ter comandado clubes como Beijing Guoan, Bayer Leverkusen, Salzburgo e Paderborn.O alemão é um treinador ofensivo que privilegia o golo e o futebol de ataque e tem como uma das suas marcas o equilíbrio da equipa.O técnico conta na época 2021/2022, ao serviço do PSV, com 54 jogos realizados: 37 vitórias 8 empates 9 derrotas, 123 golos marcados e 57 sofridos.No perfil do futuro timoneiro do futebol benfiquista enquadra-se o projeto Seixal. Roger Schmidt é um treinador que tem lançado jovens na equipa principal, basta ver no PSV, até a titulares, sem qualquer problema.O que ele observa é a qualidade do jogador e não o bilhete de identidade. Interessa o rendimento que o futebolista mostra no momento.O treinador está habituado a competições internacionais, a trabalhar com pressão, jogadores internacionais e com projetos de máxima exigência, por isso preparado para o futuro desafio.