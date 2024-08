Benfica confirma renovação do contrato com Ángel Di María

"Acordo selado! O Sport Lisboa e Benfica e o futebolista Ángel Di María renovaram a ligação contratual por mais uma época. O avançado campeão do mundo pela Argentina avança para a quinta temporada com o 'manto sagrado' (2007-2010 e 2023-2025)", lê-se no sítio do clube lisboeta.



Di María foi contratado pelo Benfica em julho de 2007, então com 19 anos, aos argentinos do Rosário Central, tendo, depois rumado ao Real Madrid, entre 2010/11 e 2013/14, para, depois, vestir as camisolas de Manchester United (2014/15), Paris Saint-Germain (2015/16 a 2021/22) e Juventus (2022/23), antes de regressar, já como campeão do mundo, em 2022, ao emblema das 'águias', no início da época passada (2023/24).



"Estou feliz por ficar mais um ano no Benfica, de poder continuar a vestir esta camisola, e oxalá seja possível alcançar os títulos que na época passada não consegui”, declarou o internacional argentino, citado pelo emblema encarnado.



Vai cumprir a quinta temporada pelas "águias", divididas por duas passagens, notando a “idade que dá alguma experiência”, sobretudo junto dos colegas.



“Tento ajudá-los e dar sempre o melhor de mim”, afirmou.



Para 2024/25, o objetivo é o mesmo, o de fazer “mais, melhorar a cada ano”, tanto no plano individual como “no global”, tendo destacado o arranque positivo do clube na pré-temporada.



“A equipa está a fazer um grande trabalho, há muitos jogadores novos, tudo isso me deixa muito contente e com muita fome de querer ganhar coisas. Vou dar o melhor de mim para ajudar a equipa da melhor maneira”, acrescentou.