Benfica confirma saída de Álvaro Carreras para o Real Madrid

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que chegou a acordo com o Real Madrid para a

alienação da totalidade dos direitos do jogador Álvaro Carreras, por um montante de € 50.000.000 (cinquenta

milhões de euros)", pode ler-se no comunicado do Benfica à CMVM.

O comunicado explica ainda que o Manchester United, clube que vendeu o passe de Carreras ao Benfica, vai receber uma "mais-valia" de 20 por cento da venda aos Merengues, que vão reter cinco por cento do mecanismo de solidariedade.





"Por último, de referir que a Benfica SAD não terá encargos com serviços de intermediação", conclui o comunicado.







Carreras participou em 68 jogos pelo Benfica. Marcou cinco golos e fez cinco assistências, tendo conquistado uma Taça da Liga.





O jogador de 22 anos vai regressar ao clube de formação, onde esteve até 2020, altura em que se mudou para Inglaterra para representar o Manchester United. Depois de empréstimos ao Preston North End e ao Granada, Carreras chegou ao Benfica.





A primeira época esteve por empréstimo mas a segunda jogou-a já como atleta do Benfica, que comprou o passe ao United. O clube da Luz fez uma publicação nas redes sociais a agradecer ao jogador espanhol.