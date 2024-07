Benfica confirma transferência da futebolista Kika Nazareth para o FC Barcelona

A contratação foi também confirmada pelo FC Barcelona, que, no seu sítio oficial na Internet, deu conta do acordo com o Benfica para a transferência da jogadora, que assinou um contrato com os catalães para as próximas quatro temporadas, válido até 30 de junho de 2028.



“Sobretudo depois do ano que tivemos, que tive, o facto de ter ganhado todas as taças que havia para conquistar em Portugal, acho que é sair da melhor forma possível. Abraçar um novo projeto que me proporcionará novos desafios e novas experiências. É um sentimento agridoce, obviamente. Acaba por ser um bocadinho... o mais feliz e o menos feliz desta minha curta carreira, que será longa”, assumiu.



Em declarações à BTV, a jovem avançada, de 21 anos, valorizou a “grande diferença entre Espanha e Portugal” no que toca ao futebol feminino, a seleção espanhola é campeã do mundo e o conjunto catalão bicampeão continental.



“É seguramente um 'até já' e não um 'adeus'. Cresci nesta casa, cresci com esta casa. Antes de nascer, já era e fazia parte desta casa, portanto, o Benfica faz parte um bocadinho da minha vida. Sou benfiquista, serei sempre benfiquista. Há coisas que não mudam, e isto certamente que não mudará”, vincou.



Mencionou o esforço que o presidente Rui Costa fez na tentativa de a demover da transferência, contudo recordou a “diferença grande” na realidade futebolista entre os dois países para quer continuar a evoluir.



“Ainda é grande a diferença entre Espanha e Portugal e acho que são estas coisas que nos fazem dar o passo. Novas ambições, novos desafios, o querer ir mais além. Não é que o Benfica não me proporcione esse tipo de condições, mas a verdade é que o futebol português e o futebol feminino em Portugal ainda têm um caminho longo pela frente, que está a ser feito, a ser bem feito”, acrescentou.



Já o Benfica destacou o percurso da criativa que se estreou na equipa principal com apenas 16 anos, sendo que em seis temporadas realizou 128 jogos oficiais e marcou 82 golos.



Pelos ‘encarnados’ foi campeã quatro vezes, tantas como as Taças da Liga conquistadas, além de duas Supertaças, uma Taça de Portugal e um campeonato da segunda divisão.



“Kika permanecerá como uma das imagens mais fortes e acarinhadas para os adeptos, pela proximidade que sempre fez questão de praticar”, escreveu o Benfica.



Os lisboetas asseguram que a agora ex-atleta será “sempre” alguém da casa, já que será inabalável a “ligação umbilical” que liga as partes.



Kika Nazareth, que conta oito golos nas 39 internacionalizações pela equipa das ‘quinas’, integrou seleções participantes no Campeonato da Europa de 2022 e no Mundial de 2023.