Benfica confirma venda de Akturkoglu ao Fenerbahçe

"O referido acordo prevê a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de € 22 500 000 (vinte e dois milhões e quinhentos mil euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de € 25 000 000 (vinte cinco milhões de euros)", revelou o clube da Luz.





Akturkoglu também já foi oficializado com a camisola do Fenerbahçe, depois de ter sido o autor do golo do Benfica que eliminou os turcos da fase de liga da Liga dos Campeões.





O avançado, internacional pela Turquia, esteve apenas um ano em Portugal. Foi contratado ao Galatasaray por 12 milhões de euros e marcou na primeira partida que disputou pelo Benfica, frente ao Santa Clara, na quinta jornada do campeonato.





Kerem Akturkoglu participou em 58 partidas pelos encarnados, tendo marcado 17 golos e feito 11 assistências. Conquistou uma Taça da Liga em janeiro e também festejou o triunfo na Supertaça, no fim de julho, frente ao Sporting.