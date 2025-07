Benfica conhece adversário na "Champions"

Braga e Santa Clara com adversários indefinidos



O sorteio da terceira pré-eliminatória antecede a disputa da segunda ronda, tal como acontece na Liga Europa e na Liga Conferência, em que o Sporting de Braga e o Santa Clara defrontam os búlgaros do Levski Sofia e os croatas do Varazdin na quinta-feira e em 31 de julho, na primeira das três etapas que os separam das fases de liga de cada prova.



O Sporting de Braga é cabeça de série e pode encontrar os vencedores das eliminatórias entre os suíços do Lugano e os romenos do Cluj e dos eslovenos do Celje com os cipriotas do AEK Larnaca, além dos austríacos do Wolfsberger, dos noruegueses do Fredrikstad e de uma das equipas provenientes da Liga dos Campeões, entre Rangers, Panathinaikos, Servette, Viktoria Plzen, Brann ou Salzburgo.



Igual estatuto aporta o Santa Clara, que têm 50 possíveis opositores, incluindo os belgas do Anderlecht, os gregos do Aris Salónica, os noruegueses do Rosenborg e do Viking, os polacos do Raków, os dinamarqueses do Brondby, do Midtjylland e do Silkeborg, os austríacos do Áustria Viena, os suíços do Lausana ou os escoceses do Dundee United e do Hibernian.



Sporting e o FC Porto têm entrada direta nas fases de liga da Liga dos Campeões e da Liga Europa, respetivamente, sendo que Portugal conta com cinco representantes nas provas continentais pela terceira época seguida, face ao sétimo lugar no ranking da UEFA.





O Benfica, vencedor em 1960/61 e 1961/62, ainda no formato de Taça dos Campeões Europeus, tem o melhor coeficiente entre todos os clubes envolvidos na terceira pré-eliminatória e chega ao sorteio com o estatuto de cabeça de série, a par dos belgas do Club Brugge, dos neerlandeses do Feyenoord e do vencedor da eliminatória entre os escoceses do Rangers e os gregos do Panathinaikos, do antigo técnico ‘encarnado’ Rui Vitória.As duas mãos estão agendadas para 5 ou 6 e 12 de agosto, já depois da estreia oficial do vice-campeão português na época 2025/26, com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao bicampeão Sporting, em 31 de julho, no Algarve.A meio dos dois encontros continentais, que levarão as "águias" ao play-off da Liga dos Campeões ou à fase de liga da Liga Europa, a equipa comandada por Bruno Lage vai receber o Rio Ave para a jornada inaugural da I Liga, no fim de semana de 9 e 10 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.