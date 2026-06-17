Benfica
Liga Europa
Benfica conhece hoje adversário na Liga Europa
O Benfica fica hoje a conhecer o adversário na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, na qual terá estatuto de cabeça de série, o que lhe permitirá evitar as equipas teoricamente mais fortes.
O clube lisboeta é o mais bem posicionado no ranking da UEFA entre os presentes na fase preliminar e já sabe que não poderá defrontar, entre outros, Midtjylland, Anderlecht, Pafos, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, ou Qarabag, que na época passada venceu por 3-2 no Estádio da Luz, no arranque da Liga dos Campeões, precipitando a saída do técnico Bruno Lage.
O sorteio que se realiza hoje na sede da UEFA, na cidade suíça de Nyon, poderá, ainda assim, colocar uma equipa pouco ‘recomendável’ - como o Besiktas ou o Twente - no caminho dos ‘encarnados’, que iniciaram pela última vez a campanha europeia na segunda prova continental de clubes mais importante há 17 anos, em 2009/10.
O Benfica atingiu por três vezes a final da competição, em 1983, 2013 e 2014, mas perdeu todas (apenas o Marselha foi derrotado tantas vezes no jogo decisivo), em contraponto com o FC Porto, a única equipa portuguesa que ergueu o troféu, tendo-se imposto nas duas vezes em que discutiu o título, em 2003 e 2011, a última frente ao Sporting de Braga.
Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, tal como as duas mãos da segunda ronda preliminar da Liga Conferência, na qual participará o Sporting de Braga, que também ficará a conhecer hoje o adversário, num sorteio em que é igualmente cabeça de série.
O sorteio que se realiza hoje na sede da UEFA, na cidade suíça de Nyon, poderá, ainda assim, colocar uma equipa pouco ‘recomendável’ - como o Besiktas ou o Twente - no caminho dos ‘encarnados’, que iniciaram pela última vez a campanha europeia na segunda prova continental de clubes mais importante há 17 anos, em 2009/10.
O Benfica atingiu por três vezes a final da competição, em 1983, 2013 e 2014, mas perdeu todas (apenas o Marselha foi derrotado tantas vezes no jogo decisivo), em contraponto com o FC Porto, a única equipa portuguesa que ergueu o troféu, tendo-se imposto nas duas vezes em que discutiu o título, em 2003 e 2011, a última frente ao Sporting de Braga.
Os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga Europa estão marcados para 23 e 30 de julho, tal como as duas mãos da segunda ronda preliminar da Liga Conferência, na qual participará o Sporting de Braga, que também ficará a conhecer hoje o adversário, num sorteio em que é igualmente cabeça de série.
(Com Lusa)