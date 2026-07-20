Benfica
Liga Europa
Benfica conhece possível rival na terceira ronda preliminar da Liga Europa
O Benfica fica hoje a conhecer o adversário na terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol de 2026/27, caso afaste os suíços do St. Gallen na ronda anterior, no sorteio a realizar em Nyon, na Suíça.
Os 'encarnados', terceiros classificados da última I Liga portuguesa, defrontam os segundos colocados do mais recente campeonato helvético na quinta-feira, na Suíça, e no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.
No sorteio a realizar hoje, na sede da UEFA, na cidade suíça de Nyon, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa), o Benfica, três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, volta a ser cabeça de série, podendo emparelhar com Anderlecht, do antigo treinador portista Vítor Bruno, ou Pafos, do técnico Ricardo Sá Pinto, caso belgas e cipriotas superem, respetivamente, os suecos do Hammarby e os croatas do Hajduk Split.
Além dos vencedores destes embates, podem ainda calhar aos lisboetas os polacos do Jagiellonia Bialystok ou os vencedores das eliminatórias entre Maccabi Telavive e Sheriff e entre Hradec Kralove e Tromso, da segunda ronda da Liga Europa, ou os derrotados das eliminatórias para a Liga dos Campeões entre Hearts, do português Cláudio Braga, e Sturm Graz e entre Górnik Zabrze e Fenerbahçe, que conta com os ex-benfiquistas Ederson, Nelson Morais, Talisca e Aktürkoglu.
Os primeiros jogos estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.
O Benfica, que iniciou pela última vez a campanha europeia na segunda prova continental de clubes mais importante há 17 anos, em 2009/10, procura chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.
Também hoje, mas uma hora mais tarde, às 14:00 (13:00), o Sporting de Braga, que também é cabeça de série, conhece o possível adversário na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, caso supere os sérvios Zeleznicar Pancevo, que vai visitar na quarta-feira e receber, na segunda mão, no dia 30.
No sorteio a realizar hoje, na sede da UEFA, na cidade suíça de Nyon, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa), o Benfica, três vezes finalistas da segunda competição europeia de clubes, volta a ser cabeça de série, podendo emparelhar com Anderlecht, do antigo treinador portista Vítor Bruno, ou Pafos, do técnico Ricardo Sá Pinto, caso belgas e cipriotas superem, respetivamente, os suecos do Hammarby e os croatas do Hajduk Split.
Além dos vencedores destes embates, podem ainda calhar aos lisboetas os polacos do Jagiellonia Bialystok ou os vencedores das eliminatórias entre Maccabi Telavive e Sheriff e entre Hradec Kralove e Tromso, da segunda ronda da Liga Europa, ou os derrotados das eliminatórias para a Liga dos Campeões entre Hearts, do português Cláudio Braga, e Sturm Graz e entre Górnik Zabrze e Fenerbahçe, que conta com os ex-benfiquistas Ederson, Nelson Morais, Talisca e Aktürkoglu.
Os primeiros jogos estão marcados para 06 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.
O Benfica, que iniciou pela última vez a campanha europeia na segunda prova continental de clubes mais importante há 17 anos, em 2009/10, procura chegar à fase de liga da Liga Europa, na qual já está o Torreense, vencedor da Taça de Portugal.
Também hoje, mas uma hora mais tarde, às 14:00 (13:00), o Sporting de Braga, que também é cabeça de série, conhece o possível adversário na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, caso supere os sérvios Zeleznicar Pancevo, que vai visitar na quarta-feira e receber, na segunda mão, no dia 30.