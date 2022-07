Benfica conquista a Eusébio Cup frente ao Newcastle

Jogo intenso esta terça-feira no Estádio da Luz. O Benfica marcou cedo, num desvio precioso, após um canto, do jovem Gonçalo Ramos.O Newcastle reagiu e encontrou espaço para Almirón fazer o golo.Aindas antes do intervalo, momento alto do jogo, um golaço de Grimaldo no 2-, ao marcar um livre direto, sem hipóteses para o guardião Nick Pope.O extremo Almirón voltou a marcar, aos 44', num remate rasteiro e cruzado.Na segunda parte, manteve-se diminuiu a intensidade, agora com alterações nos "onzes", mas ambas as formações em busca do golo nest e regresso da Eusébio Cup ao Estádio da Luz.O Benfica marcou o 3-2 no único remate que efetuou neste segundo tempo. Autoria de Henrique Aráujo, aos 88 minutos, a encostar eficazmente para o fundo das redes.





Com este resultado, o Benfica totaliza por vitórias os cinco encontros da pré-época -- Reading (2-0), Nice (3-0), Fulham (5-1) e Girona (4-2) --, o que abre o `apetite` para os encontros da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendados para 02 e 09 de agosto, em que vai medir forças com os dinamarqueses do Midtjylland.