Benfica conquista Supertaça feminina de futebol





(Com Lusa)

Frǿya Dorsin (13 minutos) inaugurou o marcador, Fátima Pinto (33) igualou na marcação de uma grande penalidade, Nycole Raysla (42) volta a colocar o Benfica à frenteAs ‘encarnadas’ ampliaram a vantagem por Marit Lund, (57) que converte uma grande penalidade, seguiu-se um remate de Caroline Mǿller (66) e Anna Csiki (81) fechou o resultado.Com este resultado, o Benfica conquistou, assim, a sua quarta Supertaça feminina de futebol, deixando o estreante FC Porto a desejar regressar na próxima época.O Benfica entrou a pressionar e a fazer os primeiros remates perigosos, com Nycole Raysla (03) a fazer passar a bola ao lado do poste direito e Lúcia Alves (05) a chutar por cima da barra.Frǿya Dorsin (13) inaugurou o marcador em reação ao maior perigo apresentado por o FC Porto, com Morgan Stone (08) a cabecear para o interior da baliza benfiquista, na sequência de um livre, mas com o videoárbitro (VAR) a confirmar posição irregular.O jogo seguiu sem que o FC Porto conseguisse reagir ao golo, mas já no último quarto de hora da primeira parte a formação de Daniel Chaves conseguiu uma aproximação junto da grande área benfiquista.Um momento que acabou na marcação de uma grande penalidade, com Fátima Pinto (33) a concretizar e a igualar o marcador.Após o empate, o jogo voltou a ganhar a dinâmica inicial, com ambas as equipas a lutarem por fazer a diferença no marcador e novamente o Benfica a pressionar mais.A pressão deu frutos, com Nycole Raysla a ‘disparar’ rasteiro para o fundo da baliza desprotegida de Cora Brendle.Na segunda parte, o Benfica voltou a mostrar a razão pelos títulos acumulados no seu palmarés, a manter o jogo mais na grande área portista e num momento de maior pressão as ‘encarnadas’ marcaram em mais uma grande penalidade, que Marit Lund (57) converteu em golo.A pressão não deu tréguas e Caroline Mǿller (66), com assistência de Lúcia Alves, aumentou a vantagem num remate rasteiro do lado direito da baliza de Cora Brendle, que não teve como se chegar à bola.Anna Csiki (81) acabada de entrar em campo foi também deixar a sua marca e fez o quinto golo, selando assim o resultado final de 5-1, frente à equipa estreante do FC Porto.