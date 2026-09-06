Benfica
Futebol Nacional
Benfica conquista Supertaça feminina de futebol
O Benfica conquistou a Supertaça feminina pela quarta vez, depois de golear o estreante FC Porto, por 5-1, em jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.
As ‘encarnadas’ adiantaram-se no marcador com um golo da norueguesa Froia Dorsin, aos 13 minutos, mas o FC Porto chegou ao empate aos 33, por Fátima Pinto, de grande penalidade, com o Benfica passar de novo para a frente com um tento da brasileira Nycole Raysla, aos 42.
Na segunda parte, o Benfica ampliou a vantagem, com golos da norueguesa Marit Lund, aos 57, também de penálti, da dinamarquesa Caroline Moller, aos 66, e da húngara Anna Csiki, aos 81.
Com este triunfo, o Benfica, hexacampeão nacional e detentor da Taça de Portugal, conquistou a Supertaça pela quarta vez, sucedendo ao Torreense, e isolou-se na liderança de troféus na prova, com mais um do que o Sporting.
Na segunda parte, o Benfica ampliou a vantagem, com golos da norueguesa Marit Lund, aos 57, também de penálti, da dinamarquesa Caroline Moller, aos 66, e da húngara Anna Csiki, aos 81.
Com este triunfo, o Benfica, hexacampeão nacional e detentor da Taça de Portugal, conquistou a Supertaça pela quarta vez, sucedendo ao Torreense, e isolou-se na liderança de troféus na prova, com mais um do que o Sporting.
(Com Lusa)