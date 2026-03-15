Benfica conquista Taça da Liga de futsal pela quinta vez

Carlos Monteiro (10 segundos), Jacaré (11 minutos), Tchuda (17), Silvestre Ferreira (27 e 39), Arthur (36) e Kutchy (38) marcaram os tentos dos ‘encarnados’, que ao intervalo venciam por 3-0, enquanto Simi Saiotti (29) faturou para os alentejanos.



No ranking dos vencedores, o Benfica, que repetiu os sucessos de 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2022/23, ficou a um troféu do Sporting, que soma seis títulos, numa prova que é monopólio dos ‘grandes’ da capital.