Benfica conquista Taça de Portugal de futsal masculina

Jacaré, aos 5 minutos, inaugurou o marcador, mas Pany Varela, ainda antes do intervalo, restabeleceu a igualdade.A etapa complementar trouxe ao de cima um poderio encarnado que nos últimos anos não se tem registado nos dérbis com o eterno rival, com o conjunto agora orientado por Mário Silva - quatro jogos e quatro vitórias ao leme das "águias" - a demonstrar uma enorme competência defensiva e uma tremenda eficácia na finalização.Diego Nunes, aos 34 minutos, viu Guitta adiantado e, ainda do seu meio-campo defensivo, rematou para o 2-1. Menos de um minuto depois, o mesmo Diego Nunes desviou, à boca da baliza, um reposição lateral que tinha sido cobrada por Arthur e ofereceu uma vantagem ainda mais confortável aos encarnados.A pouco mais de três minutos do fim, e quando o Sporting já tinha apostado no 5x4, Arthur recuperou uma bola junto à sua grande área e rematou para o fundo da baliza leonina. Estava feito o 4-1.Com este triunfo, o Benfica conquista a oitava Taça de Portugal da sua história, quebrando a hegemonia que o Sporting vinha demonstrado nas últimas épocas, uma vez que os "leões" tinham vencido as quatro últimas edições da prova rainha do futsal nacional.