Benfica conquista Taça Intercontinental de sub-20

O momento decisivo da partida ocorreu ao minuto 69, quando, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Cher Ndour, Luís Semedo fez o único golo da partida, encostando para o fundo das redes uruguaias, depois de a bola ter sofrido um desvio por um adversário.



Com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, nas bancadas do estádio Centenário, o jogo decorreu sob o signo do equilíbrio, mas poucas vezes bem jogado e com raras oportunidades ou situações de golo, com as duas equipas preocupadas, sobretudo, em não cometer erros.



Esta foi a primeira final da Taça Intercontinental de sub-20, para a qual se qualificaram o Benfica, vencedor da Youth League, na Europa, e o Peñarol, na condição de vencedor da Taça Libertadores do mesmo escalão, na América do Sul.