Benfica conquista Taça Revelação de futebol pela primeira vez

Após terem vencido em casa o jogo da primeira mão (2-0), os ‘encarnados’ confirmaram a conquista em Torres Vedras, com golos de Tomás Cruz (19 minutos), Rodrigo Rêgo (35 e 45) e do belga Jelani Trevisan (42), enquanto Arielson, de grande penalidade (56), e Rui Silva, na própria baliza (78) reduziram para a formação da casa.



O Benfica conquista, assim, a sua primeira Taça Revelação, sucedendo ao Estoril Praia, que continua a ser o clube mais titulado da prova, com três troféus. Tal como as ‘águias’, Sporting de Braga e Desportivo das Aves venceram a competição por uma vez.