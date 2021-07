Benfica conquistou a Taça de Portugal feminina de hóquei em patins

Com este triunfo as encarnadas juntaram a taça ao campeonato e fizeram a sempre desejada “dobradinha”.





Ao intervalo as encarnadas já venciam por 2-0.







Os golos foram marcados por: Marlene Sousa (3), Maria Sofia Silva, Flor Felamini, Maca Ramos e Inês Severino.







Para chegar a esta final, as "águias" eliminaram as equipas do CH Carvalhos, da Sanjoanense e Sporting; as nortenhas deixaram pelo caminho o Tojal, o Arazede e o CACO.







As "águias", vencedoras das últimas seis edições, juntaram o sétimo triunfo consecutivo na prova.





Na bancada do pavilhão esteve presente o presidente em exercício do Benfica, Rui Costa.





Benfica conquista a 7.ª Taça de Portugal feminina de hóquei em patins. A de 2020/21 junta-se às alcançadas em 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19. Em 2019/20, a prova não teve vencedor devido à pandemia da COVID-19.