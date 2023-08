Benfica contrata avançado brasileiro Arthur Cabral por 20 milhões de euros

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a ACF Fiorentina para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Arthur Cabral, por um montante de 20 ME, ao qual acresce um valor de cinco ME, pagos em função de objetivos pré-definidos", informou a SAD do Benfica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD `encarnada` revela ainda que foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por cinco épocas desportivas, que vai vigorar até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor 100 ME.

Arthur Cabral, de 25 anos, jogou a última temporada e meia na Fiorentina, que, em janeiro de 2021, o contratou aos suíços do Basileia por 15,5 ME.

Neste periodo, assinou 19 golos em 65 partidas pela formação de Florença, sendo que, na época passada, contabilizou 48 encontros e 17 remates certeiros, oito dos quais na Serie A.

Foi, inclusive, o melhor marcador da última edição da Liga Conferência Europa, a par do suíço Zeki Amdouni, com sete tentos, tendo ajudado o conjunto `viola` a chegar à final da competição, perdida para o West Ham. Pelo caminho, marcou três golos ao Sporting de Braga, no play-off de acesso aos oitavos de final daquela prova.

Formado no Ceará, o avançado -- que já tinha sido associado ao Benfica no final de 2021 - ainda representou o Palmeiras no Brasil, antes de rumar à Suíça em 2019, para alinhar pelo Basileia, clube no qual que viria a assumir papel de destaque, com 65 golos em 106 jogos.

O avançado brasileiro é o quinto reforço assegurado pelo Benfica para a nova temporada, depois do médio turco Orkün Kökçü (ex-Feyenoord), do extremo argentino Ángel Di María (ex-Juventus), do lateral checo David Jurásek (ex-Slavia de Praga) e do guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin.