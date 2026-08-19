Benfica contrata central australiano Alessandro Circati ao Parma

“É uma grande honra, é um privilégio. Estou nas nuvens, não podia estar mais feliz. Acho que é uma recompensa por muitos anos de trabalho duro. Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar por jogar no Benfica”, disse Circati à BTV.



O australiano definiu-se com um jogador “versátil”, que tanto pode jogar numa defesa “a quatro como a três”, “agressivo” e que gosta de “manter a posse de bola e ditar o ritmo de jogo”.



“Sei que (a adaptação) vai levar algum tempo, mas vou tentar que seja o mais rápida possível, com a ajuda dos meus colegas de equipa e do staff. Acho que me vou encaixar bem”, afirmou, garantindo que quer ganhar “o maior número de títulos possível”.



Os ‘encarnados’ não comunicaram o valor do negócio, mas, segundo a comunicação social portuguesa, o Benfica vai pagar cerca de 18 milhões de euros.



Circati, de 22 anos, nasceu em Itália, mas mudou-se para a Austrália em tenra idade, tendo começado a jogar futebol nas escolas de formação do Perth Glory, antes de rumar a Parma em 2021.



Estreou-se pela equipa principal dos ‘ducali’ um ano volvido, em fevereiro de 2022, ainda na Serie B, sendo que, desde então, somou 96 jogos e dois golos pelo conjunto do norte de Itália, que já disputou a Serie A nas duas últimas épocas.



Pelo meio, no decorrer da temporada 2024/25, sofreu uma grave lesão num joelho, que o afastou dos relvados durante vários meses.



O central ainda chegou a ser chamado para as seleções jovens de Itália, mas acabou por se tornar internacional pela Austrália, inclusive participando no último Campeonato do Mundo, em que os ‘socceroos’ chegaram aos 16 avos de final.



De resto, Circati foi totalista nos quatro encontros dos australianos na competição, com Turquia, Estados Unidos, Paraguai e Egito.



É o quinto reforço do Benfica para a temporada 2026/27, depois de Clément Lenglet, Gabriel Índio, Jakub Kaminski e Jhon Durán.



