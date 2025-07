Benfica contrata guarda-redes argentino Conti Acevedo para o hóquei em patins

“É com muito orgulho que chego aqui. Foi um caminho difícil, por isso estou muito feliz e ansioso por começar, disse o atleta, em declarações à BTV.



O hoquista de 28 anos é oriundo do Óquei de Barcelos, pelo qual foi campeão da Europa em 2024/25, numa carreira na qual conta ainda com o título mundial pela argentina, em 2022.



“Esperemos que ainda venham momentos melhores, mas sinto-me muito preparado, neste momento, para representar este grande emblema”, afiançou Conti Acevedo.



O técnico Eduard Castro vê reforçada a equipa com um atleta que nos últimos cinco anos defendeu as redes do clube minhoto, pelo qual conquistou ainda uma Supertaça e uma Elite Cup.



A entrada de Conti Acevedo coincidiu com a saída de Bernardo Mendes, suplente de Pedro Henriques nas derradeiras três temporadas.