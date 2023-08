Benfica contrata guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin ao Shakhtar Donetsk

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o FC Shakhtar Donetsk para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Anatolii Trubin, por um montante de fez milhões de euros, ao qual acresce um valor de um milhão de euros pago em função de objetivos pré-definidos", informou a SAD do Benfica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD `encarnada` revela que o Shakhtar Donetsk "terá ainda direito a receber uma percentagem de 40% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador", vigorando o contrato com o guarda-redes até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

Trubin, de 22 anos, é o terceiro jogador ucraniano da história do Benfica, sucedendo ao médio Sergey Kandaurov, que representou os `encarnados` entre 1998 e 2001, e ao avançado Roman Yaremchuk, contratado ao Gent em 2021, mas que saiu da Luz um ano depois.

O guardião terminava contrato com o Shakhtar no próximo ano, depois de ter feito toda a formação no clube de Donetsk, por cuja equipa principal se estreou com 18 anos, em maio de 2019, sob a mão do treinador português Paulo Fonseca, sagrando-se campeão ucraniano em 2018/19, 2019/20 e 2022/23.

É o quarto reforço assegurado pelo Benfica para a nova temporada, depois do médio turco Orkün Kokçü (ex-Feyenoord), do argentino Ángel Di María (ex-Juventus) e do lateral checo David Jurásek (ex-Slavia de Praga).

Na Luz, o `gigante` ucraniano (mede 1.99 metros) vai juntar-se a Odysseas Vlachodimos, Samuel Soares e André Gomes no lote de guarda-redes dos campeões nacionais, e vai reencontrar o brasileiro David Neres, seu antigo colega no Shakhtar.