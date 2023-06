Benfica defronta Al Nassr, de Ronaldo, e Celta de Vigo no Troféu do Algarve

O Benfica vai defrontar no Troféu do Algarve, em 20 e 21 de julho, os sauditas do Al Nassr, do futebolista português Cristiano Ronaldo, e os espanhóis do Celta de Vigo, informou hoje o campeão nacional.