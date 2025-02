Benfica defronta Ala de Gondomar na Taça de voleibol

Os pentacampeões nacionais, que bateram a Académica de Espinho por claros 3-0, com 25-12, 25-23 e 25-15, são a última equipa a apurar-se para a "final four", agendada para 8 e 9 de março, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.



No dia 8, na primeira das meias-finais, jogam a partir das 15h00 horas Castêlo da Maia e a "equipa da casa", o Leixões, que afastou nos "quartos" o Sporting, equipa detentora do troféu.



Benfica e Ala Nun'Álvares de Gondomar jogam no mesmo dia, às 18h00, sendo a final no dia seguinte, em hora a definir.



Taça feminina sorteada



A Taça de Portugal feminina também teve o sorteio dos jogos da "final four", igualmente marcados para o Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, com meias-finais no dia 7.



O Vitória de Guimarães enfrenta o Clube Kairós (18h00) e o Sporting joga contra o Vilancondense (21h00). A final joga-se no dia seguinte, também às 21h00.