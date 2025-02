Benfica defronta o Barcelona nos "oitavos" da Liga dos Campeões

As "águias" ficaram a conhecer o seu adversário na próxima fase da principal prova europeia de clubes, marcada para 4 e 5 de março (primeira mão), sempre no Estádio da Luz, em Lisboa, e 11 e 12 do mesmo mês (segunda mão), fora, depois de afastarem os franceses do Mónaco, com um agregado de 4-3, no play-off.As duas equipas reeditarão a partida realizada em 21 de janeiro, para a sétima e penúltima jornada da primeira fase da competição, na qual o segundo classificado da I Liga portuguesa perdeu por 5-4 na Luz.

Eis o quadro completo dos jogos dos oitavos de final:



Paris SG-Liverpool





Real Madrid-At. Madrid





Feyenoord-Inter Milão





Borussia Dortmund-Lille





Club Brugge-Aston Villa





PSV-Arsenal





Bayern Munique-Bayer Leverkusen





Benfica-Barcelona







O caminho até à final





Para além do sorteio dos oitavos de final, o Benfica ficou a conhecer todo o caminho até à final de Munique: se as "águias" passarem aos quartos defrontam Dortmund ou Lille. Já nas meias-finais, os encarnados podem defrontar um destes adversários: Bayern, Leverkusen, Feyenoord ou Inter.