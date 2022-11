Benfica defronta o Brugge nos "oitavos" da "Champions"

O sorteio realizou-se ao final da manhã, em Nyon.





Altintop, antigo jogador turco, será embaixador da final, que terá lugar em Istambul, a 10 de junho, e ajudou no sorteio.





A equipa da Luz viu sair-lhe em sorte a equipa belga do Brugge.





O Benfica joga a 2.ª mão no Estádio da Luz.





Os jogos realizam-se a 14 ou 15, 21 ou 22 de fevereiro e 7 ou 8, 14 ou 15 de março de 2023.





Eis o quadro completo do sorteio:





- Leipzig-Manchester City





- Club Brugge-Benfica





- Liverpool-Real Madrid





- Milan-Tottenham





- Eintracht Frankfurt-Nápoles





- Borussia Dortmund-Chelsea





- Inter-FC Porto





- PSG-Bayern Munique







Os encarnados estão pela sexta vez nos oitavos de final, que ultrapassaram em 2005/06 (Liverpool), 2011/12 (Zenit), 2015/16 (Zenit) e 2021/22 (Ajax), e nos quais caíram apenas em 2016/17 (Borussia Dortmund).





Simão Sabrosa cauteloso mas otimista





Simão Sabrosa, diretor de relações internacionais, foi o representante do Benfica no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Nyon, na Suíça, e mostrou-se cauteloso, mas ao mesmo tempo otimista, relativamente ao desempenho dos encarnados naquela eliminatória da prova.



"Conhecemos bem o Club Brugge, foi campeão da Bélgica no ano passado, todos vimos a campanha que fez nesta fase de grupos", explicou o antigo jogador à BTV, falando depois do reencontro com Yaremchuk: "É sempre bom reencontrar jogadores que jogaram no Benfica, mas tanto nós como o Romain vamos querer seguir em frente".