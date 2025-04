Benfica defronta o Farense a pensar na liderança da I Liga

Também Tomás Araújo, que saiu lesionado no último jogo, deverá abrir espaço para Leandro Santos ou até mesmo Dahl.





Da forma como treinamos, não damos hipóteses a que isso aconteça", disse Lage, em antevisão. De resto é essa pluralidade de opções, aliada a um já histórico favoritismo, que dá conforto a uma equipa da casa que não tem tendência a facilitar. "", disse Lage, em antevisão.





Algarvios jogam sem pressão





Do outro lado estará um Farense ciente das suas limitações, especialmente tendo em conta que não venceu qualquer um dos 12 jogos que disputou em 2025. Tozé Marreco apostou num 4x4x2 na última jornada, que acabou em derrota (0-1) frente ao SC Braga, mas não será uma surpresa vê-lo regressar a um sistema de cinco defesas neste jogo.





Na Luz, os algarvios também podem fazer alguma gestão, com Tozé Marreco a ter em risco para a jornada seguinte, em casa com o Casa Pia, Pastor, Lucas Áfrico, Raul Silva e Artur Jorge, devido à série de amarelos.





"Digo há muito tempo que é o mais fácil até ao fim do campeonato, e digo-o sinceramente, não estou aqui com um cinismo, porque é um jogo em que a nossa pressão é mínima. A pressão está toda do outro lado, vão ter 60 mil adeptos, querem ser campeões, têm uma grandíssima equipa e a expectativa é toda de que eles ganhem", atirou o presidente dos "leões" de Faro, João Rodrigues, no jantar de aniversário dos algarvios.



Na I Liga, o campeão Sporting lidera com 65 pontos, seguido de Benfica, com 62 e menos um jogo disputado.





O jogo com os algarvios antecede a não menos importante, e teoricamente mais difícil, visita aos "dragões", no domingo (20h30), com o Benfica a querer continuar, pelo menos, taco-a-taco com os "leões", que ainda defrontará na 33.ª e penúltima jornada.Para o Farense é uma deslocação de máxima dificuldade, num momento da época em que a equipa não vence há 11 jornadas, desde o triunfo há mais de três meses em casa do Famalicão (2-1), somando desde o final de dezembro cinco empates e seis derrotas.Com esse duelo em mente,