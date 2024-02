Benfica defronta o Rangers nos “oitavos” da Liga Europa

Os encarnados defrontam os escoseses do Rangers, com o primeiro jogo a realizar-se no Estádio da Luz.





A cerimónia foi dirigida pelo português Pedro Pinto. John O'Shea, antigo futebolista irlandês, ajudou no sorteio.





Eis o quadro completo de jogos:





- Sparta Praga-Liverpool





- Marselha-Villarreal





- Roma-Brighton





- Benfica-Rangers





- Friburgo-West Ham





- Sporting-Atalanta





- Milan-Slavia Praga





- Qarabag-Bayer Leverkusen