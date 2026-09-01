Benfica defronta Pafos no caminho dos campeões da Youth League



Os 22 clubes que obtiverem a melhor classificação seguem para os 16 avos de final, aos quais se juntam os 10 emblemas que saírem vitoriosos do caminho dos campeões.



Os clubes que terminarem entre o primeiro e o sexto lugar do percurso de liga vão medir forças com os classificados do 17.º ao 22.º lugar, ao passo que aqueles que ficarem entre e sétima e 16.ª posições defrontam os 10 apurados pelo caminho dos campeões.

Em caso de apuramento, o Benfica seguirá o percurso definido no quadro para a terceira ronda, na qual defrontará o vencedor dos embates entre o Qarabag e o Dínamo Zagreb.A fase de Liga, que se realiza entre 8 de setembro e 9 de dezembro, espelha a fase de liga da Liga dos Campeões, mas limitada às primeiras seis jornadas, com os mesmos jogos a serem disputados em ambas as competições.