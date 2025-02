Benfica derrota suecos do Ystads na Liga Europeia de andebol

A equipa lisboeta, que ao intervalo já vencia por 18-14, continua na luta pelo primeiro lugar do grupo, ocupando provisoriamente a terceira posição, com quatro pontos, tal como Limoges, que ainda hoje vai jogar com o Bidasoa Irun, no País Basco, no encerramento da ronda.



Na próxima jornada, em 25 de fevereiro, o Benfica jogará na Suécia, no pavilhão do Ystads, que ainda não pontuou.



As equipas entraram para a fase principal com os pontos conquistados nos jogos com a equipa que defrontaram na fase anterior.



O primeiro classificado de cada um dos quatro grupos qualifica-se para os quartos de final, enquanto o segundo e o terceiro seguem para os oitavos de final. O quarto posicionado é eliminado.