Benfica despede-se e Pizzi diz que leva o clube no coração

“Médio representou o Benfica desde 2014/15, tendo efetuado 360 jogos oficiais e apontado 94 golos que contribuíram para 10 troféus conquistados”, assinala o Benfica, que historia o percurso do jogador, acompanhado de uma entrevista.

Com os troféus colocados no centro do relvado do Estádio da Luz, Pizzi lembrou, com emoção, essas conquistas, e as alegrias que proporcionaram, com muitos golos e assistências.”, disse o médio à BTV.O internacional luso lembrou também o início da presente época, com o treino aberto que colocou mais de 23.000 adeptos no Estádio da Luz, numa demonstração do que é o Benfica, e da “mística” que os benfiquistas transmitem.", acrescentou o jogador.No percurso, com 360 jogos e 94 golos em sete épocas e meia, Pizzi elege a época de 2018/19, iniciada por Rui Vitória e terminada com Bruno Lage, como a que mais o marcou, com uma recuperação que levou ao título de campeão.", explicou.A saída para os Emirados Árabes Unidos surge depois de o jogador, de 32 anos, que ainda tinha contrato com o Benfica até ao final da época 2022/23, não entrar nos planos do novo treinador os ‘encarnados’, o alemão Roger Schmidt.