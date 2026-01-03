`Benfica District` aprovado pelos sócios

De acordo com informação prestada pelos meios digitais do clube, em Assembleia Geral extraordinária, que decorreu a partir das 09:00 de hoje no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, o projeto recebeu 59,24% de votos favoráveis, tendo se registado 40,76% de votos contra.



O ‘Benfica District’, que pretende ‘revolucionar’ todo o espaço envolvente ao Estádio da Luz, em Lisboa, e cuja meta de conclusão é o Mundial2030 de futebol, tem um investimento estimado na ordem de 220 milhões de euros (ME).

