Benfica divulga convocatória eleitoral já com novos estatutos em vigor

"(...) As eleições podem, caso todas as listas apresentadas declarem ser essa a sua vontade, processar-se na sua totalidade, ou apenas nas Regiões Autónomas e no estrangeiro, por via de voto eletrónico", refere o clube na convocatória, ao abrigo do artigo 48 dos estatutos.

Um cenário que para já não se coloca, face à discordância publicamente manifestada por alguns candidatos, o que, a manter-se, deverá obrigar à realização de eleições com voto físico em urna, no continente, nas ilhas e no estrangeiro.

Na convocatória, a Mesa da Assembleia Geral (MAG) divulga os vários locais de voto, em localidades de todo o continente, bem como nos pavilhões 1 e 2 do Estádio da Luz, nas regiões autónomas (Funchal, na Madeira, e São Miguel e Terceira, nos Açores), e no estrangeiro, em diversos pontos na Europa, em África, nos Estados Unidos, Canadá e no Brasil.

A votação para as eleições do Benfica decorrerá entre as 08:30 e 22:00 (horas de Lisboa) de 25 de outubro e estarão habilitados a votar apenas os sócios com a quota de, pelo menos, agosto regularizada.

A MAG `encarnada` lembra também que as listas candidatas aos órgãos sociais do clube terão se ser apresentadas até 10 de outubro, tendo a obrigatoriedade de serem subscritas pelo menos por 10.000 votos de sócios com capacidade eleitoral ativa.

Até ao momento, manifestaram a intenção de irem a votos o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.

Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos (50%) no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, duas semanas depois, em 08 de novembro.

No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.