Benfica e Al Nassr aquecem a noite algarvia

O Al Nassr entra em campo depois de uma derrota por 5-0 frente ao Celta de Vigo, em jogo a contar para o referido torneio.



Este será o primeiro encontro entre os clubes na pré-temporada.





Os bilhetes para o jogo desta noite esgotaram em 48 horas, prevendo-se uma casa entre 15 mil e 20 mil adeptos.





É natural que as duas equipas façam alinhar a maioria dos futebolistas que integram os plantéis, no caso do Benfica recorde-se que defronta amanhã (sexta-feira) o Celta no mesmo local, à mesma hora, no fecho do Torneio Algarve.



Sobre o jogo o presidente do Benfica, Rui Costa, frisou: "Jogo de preparação para entrarmos bem no campeonato, há essa particularidade de estar o Cristiano do lado de lá, de ser moda as equipas da Arábia Saudita, mas o nosso foco é aquilo que temos de fazer dentro do campo, apontando ao que teremos de fazer no campeonato".



À habitual adesão dos benfiquistas locais (e os que se encontram de férias na região) junta-se o estímulo de ver Cristiano Ronaldo, que informou estar em condições de jogar cerca de uma hora. "O plano era jogar hoje (segunda-feira) 45 minutos, contra o Benfica (hoje) se calhar já vai dar para jogar 60 ou 70 minutos. É melhor afinar a máquina aos poucos e ir ganhando forma", disse o avançado português no final do particular frente ao Celta.



O encontro entre a formação saudita (agora treinada por Luís Castro) e os espanhóis teve uma assistência de seis mil espectadores, tornando-se no jogo com a maior assistência de sempre no Estádio Algarve entre duas equipas estrangeiras.