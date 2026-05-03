Benfica
Mais Modalidades
Benfica e Almeida Garrett disputam final da Taça feminina de andebol
O Benfica e o Almeida Garrett vão disputar a final da Taça de Portugal feminina de andebol, após as ‘encarnadas’ eliminarem hoje o Madeira SAD e as gaienses a Juve Lis.
As ‘encarnadas’ tinham vencido por 32-19 na primeira mão e, hoje, impuseram-se às madeirenses por 40-29, marcando lugar na final marcada para 07 de junho, em Alcobaça.
Do outro lado, a equipa de Vila Nova de Gaia já tinha vencido a Juve Lis por 30-24 e voltou hoje a triunfar, por 26-24, confirmando uma final inédita da competição.
O Benfica, de resto, é o atual detentor da competição, depois de em 2024/25 ter vencido a segunda final seguida com o Madeira SAD, que se havia superiorizado em 2024, e o campeão de três das últimas quatro edições.
Do outro lado, a equipa de Vila Nova de Gaia já tinha vencido a Juve Lis por 30-24 e voltou hoje a triunfar, por 26-24, confirmando uma final inédita da competição.
O Benfica, de resto, é o atual detentor da competição, depois de em 2024/25 ter vencido a segunda final seguida com o Madeira SAD, que se havia superiorizado em 2024, e o campeão de três das últimas quatro edições.