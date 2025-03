Benfica e Barcelona lutam pelos "quartos"

A formação comandada pelo alemão Hansi Flick garantiu, como esse triunfo, os "oitavos", enquanto, também por culpa desse desaire, o Benfica teve de ir ao play-off, no qual ultrapassou o Mónaco (1-0 fora e 3-3 em casa), para agora reencontrar os catalães.Desta vez, o confronto é a eliminar, sendo que o jogo da Luz, marcado para as 20h00 de quarta-feira, será apenas a primeira parte de um duelo a duas mãos, cujo desfecho está marcado para Montjuïc, em 11 de março.Esta filosofia tem permitido ao FC Barcelona marcar muitos golos, mas sofrer igualmente muitos – mais de um por jogo de média (45 em 40 jogos) -, para um ‘grande’, que custaram já vários dissabores, mas que é ‘irrevogável’ para o técnico alemão.





"Águias" procuram contrariar "culés"



Cabe ao Benfica tentar controlar, de alguma forma, o poderoso ataque dos catalães, não comentando pelo menos os erros do jogo da fase de liga, e, por outro lado, voltar a ter a arte de ser capaz de encontrar as costas da defesa catalã e, depois, ser eficaz, o que nem sempre aconteceu em janeiro.



Para o duelo com os "culés", Bruno Lage não tem à disposição Bah e Manu Silva, que se lesionaram para a época, e Bruma, que não está inscrito na "Champions", mas tem esperanças em recuperar o trinco Florentino e o fantasista Di María.



A formação encarnada não jogou no fim de semana, já que o jogo no reduto do Gil Vicente, da ronda 24 da I Liga foi adiado para 28 de março, enquanto o FC Barcelona aproveitou a receção à Real Sociedad para voltar ao comando de La Liga.



História desfavorável ao Benfica



Na história, Benfica e FC Barcelona vão defrontar-se pela 11.ª vez, com o balanço a ser favorável aos espanhóis, que ganharam quatro jogos, contra apenas dois dos ‘encarnados’ – o saldo poderia ter equilibrado no jogo da fase de liga.



Os catalães também levaram a melhor na única eliminatória a duas mãos entre os dois conjuntos, quando, nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2005/06, rumo ao título, empataram a zero na Luz e venceram em casa por 2-0 (marcaram Ronaldinho e Eto’o’).



Ainda assim, o Benfica pode vangloriar-se de ter vencido o jogo mais importante, a final da Taça dos Campeões Europeus de 1960/61, conquistando o título em Berna com um triunfo por 3-2, selado com tentos de José Águas, Vergés (própria baliza) e Mário Coluna.



O encontro entre Benfica e FC Barcelona, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz. A segunda mão é a 11 de março, em Montjuïc, às 17h45 (em Lisboa).