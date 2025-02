Benfica e Braga lutam pelas "meias" da Taça de Portugal

O encontro tem início marcado para as 20h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem de João Pinheiro.Os dois emblemas já mediram forças em duas ocasiões, com os minhotos a reinarem na Luz, para a I Liga, por 2-1, antes de os encarnados se superiorizarem nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, por 3-0.





Do lado do Benfica, a confiança tem estado a crescer, contrariando os recentes problemas com lesões, de tal forma que estes levam seis vitórias, e um empate, nos últimos sete jogos.





Além disso, a rotação implementada por Bruno Lage nos últimos duelos trouxe ao técnico encarnado a prova que tem mais opções no plantel e alguma frescura a elementos importantes.





Para este jogo, a única garantia dada por Lage, na antevisão do jogo, é que a baliza estará entregue ao jovem Samuel Soares, mas esta não deverá ser a única mudança, até porque, no último jogo, com o Boavista (3-0), fez várias mexidas.





Por isso, espera-se uma equipa mais próxima da "habitual", embora haja elementos a ganhar pontos nas últimas semanas, como Dahl e Bruma.





Algumas novidades nos "arsenalistas"





No SC Braga há uma equipa que também tem estado claramente em crescendo nas últimas semanas, após uma certa reestruturação do plantel, vencendo cinco dos últimos seis jogos (mais um empate).





A confiança tem começado a fluir e, olhando para o campeonato, renasceu a luta pelo pódio, aproveitando os últimos deslizes do FC Porto.





Carlos Carvalhal não abriu o jogo, mas deu a garantia que Fran Navarro e Racic estão totalmente aptos a ir a jogo, pelo que são fortes possibilidades a saltar diretamente para a titularidade. Contudo, podem não ser as únicas e nomes como João Ferreira ou Gabri Martínez podem ter protagonismo. Na antevisão da partida,, pelo que são fortes possibilidades a saltar diretamente para a titularidade. Contudo, podem não ser as únicas e nomes como





Caminhada nesta edição





Este será o 16.º duelo entre Benfica e SC Braga na Taça de Portugal e, até ver, há bastante equilíbrio, com ligeiro ascendente para as "águias": o Benfica venceu oito jogos, o SC Braga venceu seis e houve um empate. Aqui inclui-se uma final, em 2021, onde os bracarenses levaram a melhor (2-0).





A presença das "águias", recordistas de títulos na prova (26), nesta fase da competição foi conseguida graças aos triunfos sobre o Pevidém (2-0, fora), do Campeonato de Portugal, e Estrela da Amadora (7-0, casa) e Farense (3-1, fora), ambos da I Liga.



Por sua vez, o Sporting de Braga eliminou o 1.º de Dezembro (2-1, fora), da Liga 3, o Leixões (2-0, fora), da II Liga, e o Lusitano de Évora (2-1, casa), do Campeonato de Portugal.



O vencedor do desafio vai defrontar nas meias-finais, a duas mãos, o Tirsense, que se tornou a primeira equipa do quarto escalão do futebol português a chegar às meias-finais, ao vencer fora o Elvas, também do Campeonato de Portugal, por 2-0.



Na próxima fase já também o Rio Ave, após te assegurado o "passaporte" há quase um mês, face ao triunfo caseiro sobre o São João de Ver (2-1), na abertura da ronda, que só ficará fechada na quinta-feira, quando terminar o Gil Vicente-Sporting.