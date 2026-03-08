Benfica e FC Porto defrontam-se e tentam ganhar com empate do Sporting

O líder FC Porto visita hoje o Benfica, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a tentarem capitalizar o empate do Sporting em casa do Sporting de Braga.

António Antunes - RTP /

O FC Porto tem 65 pontos, mais três do que o Sporting e o Benfica tem 58 pontos.

O Benfica e o FC Porto vão encontrar-se pela terceira vez esta temporada, depois do empate a zero na primeira volta e da vitória dos ‘azuis e brancos’, por 1-0, na Taça de Portugal.

José Mourinho afirmou que os encarnados não podem perder pontos se querem continuar a lutar pela liderança do campeonato. No caso de perder o jogo de hoje, ficaria a 10 pontos do líder Porto, o que tornaria o título quase uma miragem.

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, considerou que uma eventual vitória no clássico frente ao Benfica não afastará os `encarnados` da luta pelo título.

O italiano assumiu a importância do encontro de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, perante o seu "maior rival", mas rejeita projetar cenários quando ainda há 10 rondas da competição para disputar.

"Qualquer resultado não fecha a janela para ninguém. É um jogo importante, mas vemos depois como fica a tabela. Posso dizer, por experiência pessoal, que nada estará acabado. Enquanto houver pontos por disputar, temos de estar a todo o gás", garantiu, em conferência de imprensa de antevisão à partida, no Centro de Treinos e Formação, no Olival.

O jogo entre Benfica e FC Porto está marcado para as 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e vai ter arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

