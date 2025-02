Benfica e FC Porto no top 5 de lucros na época 2024/25

Somados os montantes fixos e variáveis das transações definitivas e dos empréstimos com obrigação incondicional de compra, as "águias" e os "dragões" tiveram o quarto e o quinto melhores saldos positivos, com 92 e 82 milhões de euros (ME), respetivamente.



Leeds (132 ME) e Burnley (101 ME), ambos do segundo escalão inglês, e os franceses do Lens (106 ME) ocupam o pódio, enquanto o Sporting de Braga está no 28.º lugar, com 28 ME de lucro, em contraste com os 31 ME de prejuízo acumulados no verão de 2024 e no inverno deste ano pelo Sporting, campeão nacional e líder isolado da I Liga.



Os ingleses do Brighton tiveram o balanço financeiro mais desfavorável entre compras e vendas, fruto de 253 ME negativos, seguidos dos compatriotas do Ispwich, com 176 ME, e dos sauditas do Al Nassr, do capitão da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo, com 175 ME.



"Janela" de inverno



Na mais recente janela de transações, que esteve ativa entre 1 de janeiro e segunda-feira para os clubes nacionais, o FC Porto destacou-se com lucros de 73 ME, bem acima dos sete ME do Sporting de Braga e em oposição aos saldos negativos de Sporting (14 ME) e Benfica (12 ME).



Os encarnados foram, entre os 100 emblemas envolvidos no estudo, os sextos que mais dinheiro receberam em vendas, ao totalizarem 169 ME, seguidos de perto pelos azuis e brancos, oitavos, com 160 ME, numa lista dominada pelos ingleses do Aston Villa, com 249 ME, e que coloca os "arsenalistas" no 59.º lugar, com 57 ME, e os "leões" em 71.º, com 46 ME.



Os três "grandes" surgem de forma seguida, entre a 42.ª e a 44.ª posições, no somatório de despesas, com o FC Porto a juntar 78 ME, contra os 77 ME de Benfica e Sporting, todos longe do topo, ocupado pelo Brighton, com 317 ME, e do Sporting de Braga, 85.º, com 25 ME.



Já o volume total de negócios foi liderado pelos ingleses do Chelsea, com 481 ME entre entradas e saídas, quase o dobro dos 246 ME do Benfica, 16.º, seguindo-se o FC Porto, 19.º, com 238 ME, o Sporting, 52.º, com 123 ME, e o Sporting de Braga, 78.º, com 82 ME.