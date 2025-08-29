Benfica e Fenerbahçe chegam a acordo para transferência de Aktürkoglu
Benfica e Fenerbahçe chegaram a acordo, esta sexta-feira, para a transferência do futebolista Kerem Aktürkoglu, a troco de 22,5 milhões de euros (ME) e 2,5ME em variáveis, para o clube turco.
Em comunicado à CMVM, o clube da Luz confirma o acordo que "prevê a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de € 22 500 000 (vinte e dois milhões e quinhentos mil euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de € 25 000 000 (vinte cinco milhões de euros)".
Salvaguardada fica, avança o Benfica no mesmo comunicado, também a informação prestada ao Galatasaray, clube que tem direito de preferência sobre o passe do até agora jogador encarnado.
Aktürkoglu, de 26 anos, chegou ao Benfica na temporada de 2024/25, tendo desde então disputado 58 jogos e feito 17 golos.
Salvaguardada fica, avança o Benfica no mesmo comunicado, também a informação prestada ao Galatasaray, clube que tem direito de preferência sobre o passe do até agora jogador encarnado.
Aktürkoglu, de 26 anos, chegou ao Benfica na temporada de 2024/25, tendo desde então disputado 58 jogos e feito 17 golos.