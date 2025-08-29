Benfica e Fenerbahçe chegam a acordo para transferência de Aktürkoglu

Em comunicado à CMVM, o clube da Luz confirma o acordo que "prevê a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, pelo montante de € 22 500 000 (vinte e dois milhões e quinhentos mil euros), acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o valor global da transferência poderá atingir o montante de € 25 000 000 (vinte cinco milhões de euros)".



Salvaguardada fica, avança o Benfica no mesmo comunicado, também a informação prestada ao Galatasaray, clube que tem direito de preferência sobre o passe do até agora jogador encarnado.



Aktürkoglu, de 26 anos, chegou ao Benfica na temporada de 2024/25, tendo desde então disputado 58 jogos e feito 17 golos.

