Benfica e Fluvial discutem título português feminino de polo aquático

As ‘águias’ procuram o ‘triplete’, depois de vencerem já este ano Supertaça e Taça de Portugal, sem terem ainda perdido qualquer jogo, e bateram as ‘verde e brancas’ duas vezes este fim de semana, por 29-4 e 30-5.



O Fluvial, por sua vez, venceu o Cascais no segundo jogo (13-3) e segue em frente para a decisão, deixando as rivais no terceiro lugar do campeonato e o Sporting de fora do pódio, no quarto lugar.



A discussão do título feminino, à melhor de cinco jogos, também terá o Fluvial, à semelhança da masculina, em que a formação do Porto se vai bater com o Vitória de Guimarães.



