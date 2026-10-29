Benfica e Gil Vicente discutem lugar na `final four` da Taça da Liga

Terça-feira

Quarta-feira

FC Porto (*) - Académico de Viseu, 1-0



Quinta-feira

Sporting de Braga - Famalicão, 18:45

Benfica - Gil Vicente, 20:45



(*) - Apurado para a 'final four'





(Com Lusa)

No jogo marcado para o Estádio da Luz, o treinador Marco Silva deverá operar algumas mudanças no ‘onze’, diante de uma formação de Barcelos que já venceu esta temporada para a I Liga, por 3-1, à sexta jornada.Um confronto no qual a equipa lisboeta esteve a perder, desde os sete minutos, e apenas conseguiu a ‘cambalhota’ no marcador muito perto do final, com Pavlidis, que já tinha igualado, a fazer o 2-1 aos 87 minutos (de grande penalidade).O Benfica conta no palmarés com oito vitórias na Taça da Liga, uma das quais diante do Gil Vicente (2-1), na época de 2011/12.O apurado para as ‘meias’ já sabe que defrontará o FC Porto, que venceu na quarta-feira o Académico de Viseu por 1-0, enquanto o Sporting, também já apurado, irá defrontar o vencedor do outro jogo de hoje, entre Sporting de Braga e Famalicão (18:45).As duas equipas minhotas, situadas na zona de meio da tabela na I Liga, já mudaram de treinador esta época: no Sporting de Braga saiu Carlos Vicens e entrou Franclim Carvalho, enquanto no Famalicão Carlos Carvalhal foi despedido e rendido pelo adjunto Ricardo Silva.Sporting (*) - Marítimo, 2-1