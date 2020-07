Benfica e Jorge Jesus cada vez mais próximos

A verdade é que a cada hora que passa tudo se conjuga para que Jorge Jesus seja o treinador do Benfica na próxima temporada.



As notícias não param de surgir nos órgãos de comunicação portugueses e brasileiros e, mais ou menos assertivas, todas apontam para um acordo entre as partes para que o técnico regresse aos encarnados.



Com o treinador deverão também chegar jogadores do Flamengo, já que o acordo entre clubes incluirá atletas do emblema carioca.



Recorde-se que Gerson e Bruno Henrique têm sido apontados como fortes hipóteses.



O tempo agora é de concretizar tudo o que foi esboçado nos últimos dias.



No Brasil continua um representante não oficial do clube da Luz que faz a ligação entre as duas partes.



A proposta do Benfica é aliciante aponta para um contrato de longa duração, no mínimo de três anos.



Jorge Jesus e toda a sua equipa técnica terão direito a um salário anual de 12 milhões de euros, o que dará qualquer coisa como 6,5 milhões de euros limpos para o técnico de 65 anos e para os restantes elementos do “staff”.



Outro dado de extrema importância para o treinador é o investimento no plantel com o objetivo de afirmar a equipa num contexto europeu. Chegar com regularidade aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões é uma realidade que o presidente das “águias” e o treinador querem ver concretizado nos próximos anos.



Quanto ao o Flamengo, o clube da Luz terá de pagar uma cláusula de 1 milhão de euros para libertar Jorge Jesus.



Jorge Jesus treinou o Benfica entre 2009 e 2015, tendo conquistado três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e duas Supertaças no comando dos encarnados.