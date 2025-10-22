Benfica é "líder mundial" na formação de futebolistas - estudo

Os ‘encarnados’ formaram 93 atletas registados em 01 de outubro de 2025 no que o CIES considera serem as 49 mais importantes ligas internacionais, que integram, além da portuguesa e das designadas ‘big 5’ (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália), as de países como o Uzbequistão, a Costa Rica, o Peru e a Venezuela.



O Benfica lidera a lista, com um índice de 105,1 pontos, calculado com base na metodologia estabelecida pelo observatório, que considera apenas os jogadores que integraram os escalões de formação do clube por um período mínimo de três anos, entre as idades de 15 a 21.



O CIES não justifica a razão pela qual baliza o estudo naqueles valores etários, que diferem dos definidos no ‘mecanismo de solidariedade’ da FIFA, dispositivo do regulamento de transferências que visa compensar os clubes pela formação de atletas e que compreende o período entre 12 e 23 anos.



O Benfica é seguido de FC Barcelona (índice de 98,7), River Plate (98,3), Ajax (97,6) e Boca Juniors (95), os cinco primeiros classificados, enquanto o Sporting (83,4) surge na sexta posição, o FC Porto na 59.ª (44) e o Sporting de Braga na 95.ª (33,1).

