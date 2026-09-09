Benfica e Moreirense acertam calendário na Liga

Os ‘encarnados’ entram em campo com 10 pontos, no quarto lugar, mas um triunfo junta-os ao Sporting, segundo, com 13, a apenas a dois do FC Porto, que soma um pleno de 15, com cinco triunfos noutros tantos jogos.



Depois do empate na estreia, frente ao Académico de Viseu (2-2), o Benfica venceu os três jogos seguintes no campeonato, tendo agora pela frente um Moreirense que apenas ganhou uma partida.



A formação de Moreira de Cónegos, que perdeu após reviravolta no último jogo, no terreno do FC Porto, é 13.ª, com quatro pontos, com um triunfo, um empate e duas derrotas.



O jogo entre o Moreirense e o Benfica está agendado para a 20:45, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.



(Com Lusa)