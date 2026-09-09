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Futebol Nacional
Benfica e Moreirense acertam calendário na Liga
O Benfica visita hoje o Moreirense, em jogo em atraso da terceira jornada da I Liga, à procura de um triunfo que lhe permita reduzir distâncias para o líder e campeão FC Porto.
Os ‘encarnados’ entram em campo com 10 pontos, no quarto lugar, mas um triunfo junta-os ao Sporting, segundo, com 13, a apenas a dois do FC Porto, que soma um pleno de 15, com cinco triunfos noutros tantos jogos.
Depois do empate na estreia, frente ao Académico de Viseu (2-2), o Benfica venceu os três jogos seguintes no campeonato, tendo agora pela frente um Moreirense que apenas ganhou uma partida.
A formação de Moreira de Cónegos, que perdeu após reviravolta no último jogo, no terreno do FC Porto, é 13.ª, com quatro pontos, com um triunfo, um empate e duas derrotas.
O jogo entre o Moreirense e o Benfica está agendado para a 20:45, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
(Com Lusa)
Depois do empate na estreia, frente ao Académico de Viseu (2-2), o Benfica venceu os três jogos seguintes no campeonato, tendo agora pela frente um Moreirense que apenas ganhou uma partida.
A formação de Moreira de Cónegos, que perdeu após reviravolta no último jogo, no terreno do FC Porto, é 13.ª, com quatro pontos, com um triunfo, um empate e duas derrotas.
O jogo entre o Moreirense e o Benfica está agendado para a 20:45, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.
(Com Lusa)