Benfica e Moreirense acertam calendário na Liga

Benfica e Moreirense acertam calendário na Liga

O Benfica visita hoje o Moreirense, em jogo em atraso da terceira jornada da I Liga, à procura de um triunfo que lhe permita reduzir distâncias para o líder e campeão FC Porto.

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Os ‘encarnados’ entram em campo com 10 pontos, no quarto lugar, mas um triunfo junta-os ao Sporting, segundo, com 13, a apenas a dois do FC Porto, que soma um pleno de 15, com cinco triunfos noutros tantos jogos.

Depois do empate na estreia, frente ao Académico de Viseu (2-2), o Benfica venceu os três jogos seguintes no campeonato, tendo agora pela frente um Moreirense que apenas ganhou uma partida.

A formação de Moreira de Cónegos, que perdeu após reviravolta no último jogo, no terreno do FC Porto, é 13.ª, com quatro pontos, com um triunfo, um empate e duas derrotas.

O jogo entre o Moreirense e o Benfica está agendado para a 20:45, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

(Com Lusa)
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