Benfica e NOS negoceiam direitos televisivos do futebol para próximas duas épocas

Segundo comunicados de ambas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em causa está a "celebração de um acordo de direitos televisivos referente às épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28".

A parceria entre NOS e Benfica neste setor começou na época de 2016/17, por um prazo de dez anos e no valor de 400 milhões de euros, terminando este verão, em 30 de junho, num momento em que se tem discutido a opção de centralização dos direitos de transmissão televisiva de todo o futebol português profissional.

Vários órgãos de comunicação social noticiaram recentemente que o novo entendimento entre Benfica e NOS poderá render 100 milhões de euros ao clube da águia, devendo incluir os jogos da Liga portuguesa de futebol, mas também de outras modalidades do clube lisboeta.